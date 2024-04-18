شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف موقف تاو من مباراة مازيمبى وحالة الغائبين عن رحلة الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد جاب، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن بيرسى تاو، لاعب الفريق تعافى تمامًا من الإصابة التى تعرض لها، وأصبح جاهزًا للمشاركة فى المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر.

وأضاف أن بيرسى تاو كان يعانى من آلام فى الكاحل تسببت فى ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الأخيرة وخضع لبرنامج علاجى، وبات جاهزا للمشاركة المباريات بصورة طبيعية.

وأوضح طبيب الفريق أن الثنائى إمام عاشور ومروان عطية يواصلان أداء برنامجهما العلاجى، ويخضعان لإجراء أشعة الأسبوع المقبل؛ للاطمئنان على حالتهما.

وأجرى إمام عاشور جراحة بعد إصابته بخلع ما بين عظمة الترقوة ولوح الكتف، فيما يعانى مروان عطية من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

وبالنسبة لحسين الشحات فيواصل أداء برنامجه العلاجى فى الجيم؛ للحفاظ على لياقته، حيث يعانى من إصابة بشرخ فى عظمة الوجه.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى الكونغو فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات.

وكان فى استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينة لوبومباشي، الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق، ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.