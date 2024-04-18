شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يمنح جوميز حرية اختيار الصفقات الجديدة بعد إخفاق أحمد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه مجلس ادارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، لمنح البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حرية اختيار الصفقات الجديدة المقرر التعاقد معها الفترة المقبلة، خلال انتقالات الصيف.

وجاء اتجاه مجلس لبيب إلى منح جوميز حرية اختيار الصفقات، بسبب علامات الاستفهام حول بعض الصفقات التي تم التعاقد معها خلال يناير الماضى، والتي لم ترض قبول جوميز، حتى انه يخوض المباريات بقائمة اللاعبين القدامى مع ضم لاعبين أو ثلاثة من الصفقات الجديدة فقط.

وشهدت الانتقالات الشتوية الماضية قيام مجلس إدارة نادى الزمالك بتوفير كل الدعم للجنة الكرة، لتدعيم الفريق بصفقات سوبر تقود الفريق إلى منصات التتويج، كما وافق مجلس لبيب على كل طلبات أحمد سليمان مسئول ملف الكرة، ولكن في النهاية لم تأت الصفقات بثمارها حتى الآن ، في ظل عدم قناعة المدير الفني بها.

