شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى يطمئن على ترتيبات بعثة الأهلى بالكونغو.. واصطحاب شيف خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور محمد شوقى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس بعثة فريق الأول لكرة القدم فى الكونغو على عقد اجتماع صباح اليوم مع خالد بيبو مدير الكرة من أجل الاطمئنان على كل الأمور المتعلقة بالبعثة، وحل أى مشاكل أو عقبات مبكرا لتوفير الأجواء المناسبة للجهاز الفنى واللاعبين؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة التى تجمع الأهلى أمام مازيمبى، والمقرر لها السبت فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى الكونغو فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات.

وكان فى استقبال بعثة الأهلى فى مطار مدينة لوبومباشى الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلى، المدير الإدارى للفريق، ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.

وحرص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على اصطحاب الشيف محمد فرحات إلى الكونغو لتجهيز الوجبات الخاصة بالبعثة خلال فترة تواجد الأهلى فى مدينة لبومباشى، وقام الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق بتنسيق البرنامج الغذائي للاعبين مع الشيف.

ويخوض الأهلى أولى تدريباته بالكونغو فى الرابعة عصر اليوم استعدادا لمباراة الفريقين المقرر لها عصر السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى الكونغو فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات.

وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينه لوبومباشي الكابتن خالد بيبو مدير الكرة والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.