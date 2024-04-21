ديربي جدة على المحك: هل ينجح الاتحاد في التغلب على غياباته؟

يواجه نادي الاتحاد السعودي تحديات صعبة قبل مواجهة الأهلي في ديربي جدة الكبير، حيث سيغيب عن الفريق ستة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة أو المشاركة مع المنتخب الأولمبي.

بنزيما يُثير الجدل: هل يستحق البقاء في الاتحاد؟

أهدر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما أكثر من ركلة جزاء في الموسم الحالي، آخرها في المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد (3-1) على الفيحاء.

جاياردو يُحذر: “غياباتنا قد تُهدد فرصنا في الفوز بديربي جدة

أعرب المدير الفني للاتحاد، مارسيلو جاياردو، عن قلقه من غياب ستة لاعبين عن ديربي جدة مباراة الأهلي والاتحاد، مؤكداً أن ذلك قد يُهدد فرص فريقه في تحقيق الفوز.

غيابات مؤثرة

خماسي المنتخب الأولمبي: زكريا هوساوي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، أحمد الغامدي، مروان الصحفي.

ثنائي مصاب: سعد الموسى، حامد الغامدي.

تأثير الغيابات على الاتحاد

ضعف خط الهجوم: سيفتقد الاتحاد لخدمات هدافه عبدالرزاق حمد الله، بالإضافة إلى المهاجمين زكريا هوساوي وعوض الناشري.

عدم الاستقرار في خط الوسط: سيغيب فيصل الغامدي، أحد أهم لاعبي الوسط في الفريق.

ضعف خط الدفاع: سيفتقد الاتحاد لخدمات المدافع أحمد الغامدي.

هل يُكرر الاتحاد سيناريو “الريمونتادا” أمام الأهلي؟

سبق وأن حقق الاتحاد فوزاً تاريخياً على الأهلي في ديربي جدة بنتيجة 4-3، بعد أن كان متأخراً بثلاثة أهداف دون رد.

هل يُمكن للاتحاد تكرار هذا السيناريو في ظل غياباته العديدة؟ هذا ما ستكشفه الأيام القليلة القادمة.

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