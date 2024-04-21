القنوات الناقلة لمباراة العراق وتايلاند في كأس آسيا 2024 تحت 23 سنة

يتشوق عشاق كرة القدم العربية لمتابعة صراع قوي بين منتخبي العراق وتايلاند، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي تقام في دولة قطر الشقيقة. تأتي هذه المباراة حاسمةً لحظوظ كلا المنتخبين في التأهل إلى الدور ربع النهائي، ومن ثمّ نيل شرف تمثيل القارة الصفراء في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وفيما يلي نوضح لكم على أي قناة تنقل مباراة العراق وتايلند اليوم في كأس آسيا 2024 تحت 23 عام.

موعد مباراة العراق وتايلاند

من المقرر أن تقام مباراة العراق وتايلاند على أرضية ملعب الجنوب في مدينة الوكرة القطرية، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت السعودية والعراق، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وتايلاند

سيتمكن مشجعو المنتخبين من متابعة مجريات المباراة عبر شاشتين:

قناة SSC Extra 2 HD: مع التعليق الصوتي للمعلق الكبير فهد العنزي.

قناة beIN Sports AFC 2: بصوت نجم التعليق محمد المبروكي.

المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا 2024 تحت 23 سنة

تضم بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 16 منتخبًا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات:

المجموعة الأولى: قطر، أستراليا، الأردن، إندونيسيا.

المجموعة الثانية: اليابان، كوريا الجنوبية، الإمارات، الصين.

المجموعة الثالثة: العراق، السعودية، تايلاند، طاجيكستان.

المجموعة الرابعة: أوزبكستان، فيتنام، الكويت، ماليزيا.

العراق وتايلاند: سعيٌ نحو الحلم الأولمبي

يدخل منتخب العراق البطولة بمعنويات عالية بعد تحقيقه نتائج مميزة في التصفيات، حيث تصدر مجموعته بجدارة. ويضم الفريق العديد من اللاعبين الموهوبين الذين يطمحون لقيادة منتخب بلادهم نحو تحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد باريس للمرة الأولى منذ عام 1996.

في المقابل، يسعى منتخب تايلاند لتقديم أداء قوي وتحقيق المفاجأة أمام العراق. ويعتمد الفريق على مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يتمتعون بالسرعة والمهارة، ويسعون لإثبات قدراتهم على الساحة الآسيوية.

معركة تكتيكية

من المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا مثيرًا بين مدربي المنتخبين. ففي حين يميل مدرب العراق إلى اللعب بأسلوب هجومي مفتوح، يفضل مدرب تايلاند الاعتماد على أسلوب دفاعي منظم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

دور نجوم المنتخبين

**سيعتمد المنتخبان بشكل كبير على نجومهما في حسم نتيجة المباراة. فمن جانب العراق، يتألق كل من أيمن حسين، ومحمد إبراهيم، ومهند عبد الرحيم، بينما يبرز في صفوف تايلاند كل من شارول تشايام، وواتاناكورن جايون، وجوناثان كام.

ختامًا: تُعدّ مباراة العراق وتايلاند بمثابة فرصة ذهبية لكلا المنتخبين لبدء مشوارهما في البطولة بشكل قوي وتعزيز حظوظهما في التأهل إلى الأدوار الإقصائية. ومن المؤكد أن هذه المباراة ستشهد تنافسًا قويًا ومثيرًا بين الفريقين، مما يجعلها من أهم مباريات الجولة الأولى في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.