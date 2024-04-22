مانشستر يونايتد وليفربول يتصارعان لضم موهبة برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكاتالونية ان نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي يرغب في ضم موهبة برشلونة الجديد السنغالي ميكائيل فاي نجم دفاع فريق برشلونة ( B ) والذي تألق مع شباب برشلونة في الموسم الحالي ودفع عدد من الاندية الأوربية للتنافس على ضم الموهبة الكبيرة .

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان مسئولي مانشيستر يونايتد وضعوا ميكائيل فاي ضم اهم المواهب الشابة التي يسعى النادي الأنجليزي لضمها إلى صفوفه خلال الفترة القادمة في اطار رغبة إدارة مانشيستر يونايتد بقيادة الملياردير جيم راتكليف في إعادة بناء فريق الشياطين الحمر من جديد .

و اضافت صحيفة الموندو ديبورتيفو : ان رغبة مانشيستر يونايتد في ضم ميكائيل فاي اصطدمت ايضا بمناسبة كبيرة من غريمه المحلي ليفربول الذي اشاد مسؤوليه بموهبة ميكائيل فاي و اعلنوا عن رغبتهم في ضمه مؤكدين قدرتهم على منافسة مانشيستر يونايتد على ضم الموهبة الشابة .

وكشفت الموندو ديبورتيفو ان الاهتمام بميكائيل فاي لم يقتصر على ناديي ليفربول و مانشيستر يونايتد مشيرة إلى ان اندية بايرن ميونخ الألماني و اليوفنتوس الايطالي و نيس الفرنسي و ليل الفرنسي ترغب جميعها في ضم ميكائيل فاي الذي يبدو أنه سيكون احد اهم الصراعات خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وهو ما دفع وكلاء الاعب إلى الحديث مع المدير الرياضي لنادي برشلونة الأسباني البرتغالي ديكو للحديث حول مستقبل الاعب .

يذكر ان ميكائيل فاي يملك شرطا جزائيا خياليا في تعاقده مع برشلونة يبلغ ٣٤٥ مليون جنية استرليني حال رغبته في الانتقال بعيدا عن قلعة الكامب نو دون موافقة مسئولي البارسا .