لؤي وائل ليس الحالة الأولى.. أشهر "إصابات الرأس" في الملاعب المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الهادي:

شهدت ملاعب كرة القدم المصرية العديد من الإصابات الخطيرة التي تعرض لها اللاعبون على مستوى منطقة الرأس، كان أخرها إصابة لؤي وائل لاعب المقاولون العرب لإصابة قوية في رأسه خلال مواجهة بلدية المحلة، التي أقيمت الجمعة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أدت إلى نقله إلى المستشفى.

أثارت هذه الإصابة قلق جماهير الكرة المصرية، خاصةً بعد تكرر وقوع مثل هذه الحوادث في الآونة الأخيرة، فقد سبق للاعبين آخرين أن تعرضوا لإصابات مماثلة.

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز إصابات الرأس التي شهدتها الملاعب المصرية خلال الفترة الماضية:

العناية الإلهية تنقذ محمد صديق

تسبب محمد صديق مدافع النادي الأهلي السابق في إثارة الرعب لجماهير القلعة الحمراء خلال مواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة كأس مصر موسم 2007، بعد اصطدامه بقوة مع حارس الطلائع وائل خليفة في كرة مشتركة.

تعرض صديق لإصابة بارتجاج في المخ وغيبوبة مؤقتة، توقف بسببها قلوب جميع المتواجدين في ملعب المباراة وخلف الشاشات، خاصة وأن محمد عبد الوهاب، لاعب الأهلي السابق، كان قد توفي قبل تلك الواقعة بشهور قليلة بعد سقوطه على أرض ملعب مختار التتش.

إغماء أبو تريكة

سبق وأن تعرض محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق، للإغماء خلال مباراة المارد الأحمر أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2007، وتسبب في قلق جماهير فريقه، قبل أن يستفيق ويقف على قدميه مرة أخرى.

إصابة دموية لمحمد نجيب

خلال مواجهة الأهلي وسموحة عام 2014 في ختام الدورة الرباعية المحددة لبطل مسابقة الدوري المصري الممتاز، سقط محمد نجيب مدافع القلعة امراء السابق، أرضًا بعد تعرضه لإصابة دموية في الرأس بعد كرة مشتركة مع شريف حازم، مدافع نادي سموحة السكندري، نُقل على إثرها إلى المستشفى في سيارة الإسعاف.

مرفق باسم مرسي لسعد سمير

شهد نهائي كأس مصر عام 2016 والذي جمع الأهلي مع الزمالك، تعرض سعد سمير لإصابة قوية في رأسه بعد تعرضه لضربة قوية من كوع باسم مرسي مهاجم الزمالك، وتعرض لنزيف وتدخل الجهاز الفني واستكمل اللاعب المباراة ولكن أثرت الإصابة عليه طوال المباراة حتى نهايتها، والتي حسمها الأبيض لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ذكريات أليمة لوليد سليمان

تسبب وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي المعتزل، في إصابة لاعب إنبي علي عيد، بارتجاج في المخ وكسر بعظمة أسفل العين، خلال مواجهة دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر عام 2016.

في واقعة أخرى، تسبب أيضًا وليد سليمان في إصابة هشام شحاتة لاعب نادي الاتحاد السكندري بكسر في عظام الجمجمة امتد لعظام الأنف وارتجاج في المخ، إثر كرة مشتركة، خلال مواجهة الأهلي في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز عام 2017.

إصابة طاهر في القمة

شهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز عام 2021، إصابة طاهر محمد طاهر لإصابة دموية في الرأس، بعد التحام عنيف مع مدافع الزمالك حمزة المثلوثي في كرة هوائية، ليحدث ارتطام بين الرأسين.

وسقط طاهر على أرض الملعب وهو ينزف الدماء، ليتدخل الجهاز الطبي، لكنه استكمل المباراة بعد وضع ضمادة.

إصابة إمام عاشور في تدريبات المنتخب

أُصيب إمام عاشور، نجم خط وسط النادي الأهلي، لإصابة في الرأس خلال تدريبات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، ليتم نقل اللاعب إلى المستشفى بعد تعرضه لارتجاج في المخ، قبل خروجه بعد الاطمئنان على حالته بشرط عدم مشاركته في المباراة.

وبعد خروج منتخبنا الوطني من أمم إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية، عاد إمام عاشور للانتظام في تدريبات فريقه الأهلي، وظهر وهو مرتديًا واقيًا للرأس لفترة.

أوباما يفقد أحد أسنانه أمام فيوتشر

ضربة قوية في الفم لحق بنجم الزمالك يوسف أوباما خلال مواجهة مودرن فيوتشر ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية للموسم الجاري، تسببت في كسر أحد أسنانه.

ونُقل أوباما إلى أحد المستشفيات المحيطة إثر وجود نزيف في أسفل اللثة وهو ما دفع المدير الفني للزمالك جوزيه جوميز لاستبداله خلال الشوط الأول.

إصابة حسين الشحات أمام سيمبا

تعرض حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، لإصابة قوية في الدقائق الأخيرة من مباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري، والتي نجح الأهلي في تحقيق الفوز بنتيجة (3-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

والتحم الشحات من لاعب سيمبا، حيث ارتطم في رأسه من الخلف، وتسبب ذلك في سقوطه ثم استبداله على الفور، وأدت لاحتساب ركلة جزاء للأهلي، قبل أن يتم نقل اللاعب إلى المستشفى بعد الاشتباه في إصابته بارتجاج في المخ.