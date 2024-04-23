"التعادل ليس لصالح أحدهما".. ماذا يحتاج الأهلي والزمالك للتأهل إلى نهائي البطولتين الإفريقتين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعادل الثنائي المصري الأهلي والزمالك سلبيا، في المباراة السابقة ضد مازيمبي الكونغولي ودريمز الغاني، في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، على التوالي.

وبهذا التعادل يحتاج النادي الأهلي للفوز على مازيمبي بهدف نظيف أو أكثر للتأهل إلى النهائي، أو الفوز بأي نتيجة إيجابية ولكن بفارق هدف عن مازيمبي، الذي لديه أفضلية بسبب اللعب خارج أرضه ويحسب هدفه بهدفين، وفي هذه الحالة أو انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، يتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح، كما أن التعادل الإيجابي يكون في صالح مازيمبي.

وبالنسبة إلى الزمالك، يحتاج الأبيض الذي يلعب خارج أرضه، للفوز بأي نتيجة للتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية، أو التعادل بأي نتيجة إيجابية، وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

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