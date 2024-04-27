"توبيخ مدربه".. ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، مشادة كلامية بين محمد صلاح لاعب الأول، ويورجن كلوب المدير الفني للريدز، خلال نزول لاعب منتخب مصر، بديلا في الدقيقة 81، وبالتزامن مع إحراز وست هام هدف التعادل.

وعلقت الصحف والمواقع الإنجليزية على واقعة صلاح وكلوب، وقالت صحيفة "ميرور": "صلاح وكلوب في خلاف على خط التماس مع تدخل لاعبو ليفربول"، ووصفت صحيفة "nbcsports" ما حدث بـ"النقاش الحاد".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إن صلاح وكلوب متورطان في اشتباك ساخن، وإن المصري كان منزعجا خلال عمليات الإحماء، كما أنه ووصفت ما حدث بـ"صلاح يوبخ مدربه"، وذكرت "ذا صن" أن صلاح تم إيقافه من قبل زملائة، بعد خلاف متفجر.

وأكد صحيفة "إكسبريس"، غضب محمد صلاح قبل المباراة وتفاقمه إلى أن وصل إلى تبادل الكلمات بقوة، وقال موقع "SPORT BIBLE"، إن صلاح ظهر غير سعيدا خلال عملية الأحماء، عقب استبعاده من التشكيل الأساسي.

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