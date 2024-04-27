"صلاح غلطان لأنه الأصغر".. أبو تريكة ينتقد الملك بعد مشادته مع كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد محمد أبو تريكة المحلل في قناة "بي إن سبورتس" القطرية محمد صلاح نجم ليفربول الذي دخل في مشادة مع مدربه الألماني يورجن كلوب أثناء مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد.

وقرر كلوب الدفع بمحمد صلاح كبديل خلال أحداث اللقاء في الدقيقة 79 ، بدلاً من لويس دياز ليدخل مع النجم المصري في مشادة كلامية.

وقال تريكة في الأستوديو التحليلي للمباراة "أحب صلاح وأحترمه جدًا وهو أخي الصغير، لكن لا ينبغي على اللاعب أن يتعامل مع مدربه بهذه الطريقة لأنه الأصغر".

وأضاف "ما حدث كان لا ينبغي أن يظهر أمام الجماهير، وأن يصل بهما الحال إلى هذا الحوار، أنا حزين على المستوى الشخصي، لأن الاثنين من أساطير كرة القدم".

وكشف كلوب عن نهاية أزمته مع النجم المصري التي في حديث مقتضب لقناة TNT Sport .

وقال كلوب "لا توجد مشكلة، لقد تحدثنا بالفعل في غرفة خلع الملابس، لقد انتهى الأمر بالنسبة لي".

وتعادل ليفربول مع وست هام 2-2 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 35 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتقلص أماله في الفوز بـ "البريميرليج" .

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