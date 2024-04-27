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"لو اتكلمت هولعها".. رد صلاح بعد سؤاله عن مشادته مع كلوب (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الصحفي جواو كاستيلو برانكو تصريح مقتضب من محمد صلاح نجم الإنجليزي على مشادته مع مدربه يورجن كلوب أثناء مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد.

وقال محمد صلاح عند سؤاله عن المقابلة أثناء خروجه من الملعب: "لو تكلمت اليوم سأشعل النيران" .

وقرر كلوب الدفع بمحمد صلاح كبديل خلال أحداث اللقاء في الدقيقة 79 ، بدلاً من لويس دياز ليدخل مع النجم المصري في مشادة كلامية.

وكشف كلوب عن نهاية أزمته مع النجم المصري التي في حديث مقتضب لقناة TNT Sport .

وقال كلوب "لا توجد مشكلة، لقد تحدثنا بالفعل في غرفة خلع الملابس، لقد انتهى الأمر بالنسبة لي".

وتعادل ليفربول مع وست هام 2-2 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 35 في الممتاز ليتقلص أماله في الفوز بـ "البريميرليج" .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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