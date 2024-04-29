مانشستر سيتي يواصل الحفاظ على اللقب ويتخطى نوتينغهام فورست

المنامة - ياسر ابراهيم - هزم حامل اللقب مانشستر سيتي مستضيفه نوتينغهام فورست 2-0 ضمن المرحلة 35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم الأحد.

وسجل لفريق المدرب بيب غوارديولا، المدافع الكرواتي جوسكو غفارديول 32، والمهاجم النرويجي الهداف إيرلينغ هالاند 71.



وصار رصيد السيتيزنس 79 نقطة، في المركز الثاني بفارق نقطة مع مباراة مؤجلة عن أرسنال المتصدر 80 نقطة.



بينما توقف رصيد نوتينغهام عند النقطة 26 في المركز الـ17.



وحقق مانشستر سيتي 12 فوزاً خارج أرضه الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعدما اكتفى بـ11 فوزا خارج الديار في الموسم الماضي من البطولة.



كما حافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ أبريل 2022 (5)



وجاءت ثنائية سيتي بصناعة من النجم البلجيكي صبح كيفين دي بروين أول لاعب يقدم أكثر من تمريرة حاسمة في 18 مباراة مختلفة في الدوري الإنجليزي.





وفي مباراة أخرى حقق بورنموث الانتصار الثاني له على التوالي وجاء على حساب ضيفه برايتون بثلاثة أهداف دون مقابل.



ماركوس سي نيسي افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة عشرة ليضيف بعدها زميله إنيس أونال الهدف الثاني عند الدقيقة 52 وفي الدقيقة 87 أكد جاستن كلايفرت تفوق فريقه بهدف ثالث.

(بي إن سبورت)