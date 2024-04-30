شكرا لقرائتكم خبر عن الهاني سليمان: شوبير الأحق بحراسة عرين المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الهاني سليمان حارس مرمى سموحة، أن مصطفى شوبير رقم واحد في حراسة منتخب مصر، والثاني الهاني سليمان، والثالث أي حارس آخر.

وقال الهاني سليمان، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "من الوارد عودة محمد الشناوي ولحاقه بمعسكر منتخب مصر القادم، ولا يحتاج عددا معينا من المباريات لاستعادة جاهزيته؛ لأن لديه من الخبرات ما يجعله جاهزا للمشاركة، وحال عودته من الإصابة يشارك مباشرة بدون الجلوس احتياطيا".

وأضاف: "شوبير يلعب في ناد كبير بحجم الأهلي ولديه احتكاك أفريقي مع فريقه يميزه عن الهاني سليمان".

وتابع: "حراس مرمى الأهلي والزمالك يتميزون بأنهم يلعبون مباريات أكبر ويخوضون احتكاكات أفريقية صعبة ويكونون ملمين بهذه الأجواء، وحارس المرمى يكون قريبا من هذه الأجواء".

واختتم الهاني سليمان تصريحاته قائلا: "أرى أن علي لطفي يستحق أن يكون الحارس الثالث للمنتخب بعد شوبير وأنا وليس محمد عواد ".