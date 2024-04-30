شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتقد جهود فريد شوقى وشيكا أمام مودرن فيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود الثنائى فريد شوقى وعبد الرحمن شيكا لاعبى الفريق فى مباراة مودرن فيوتشر بسبب الإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثالث فى مباراة إنبى الأخيرة.

ويستعد الطلائع لمواجهة مودرن فيوتشر فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

وانتظم محمد سمير مدافع طلائع الجيش في تدريبات ناديه بعد التعافى من الإصابة بقطع في وتر العضلة الامامية الذى تعرض له في مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ووضع عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، برنامجا بدنيا وفنيا لتجهيز اللاعب للمشاركة فى المباريات المقبلة.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه كريم طارق في مباراة مودرن فيوتشر بعد تعافيه من الإصابة بمزق في العضلة الضامة.

وكان اللاعب جاهزاً للمشاركة في مباراة انبى الأخيرة ولكن عبد الحميد بسيونى فضل تأجيل ظهوره لحين استعادة فورمته الفنية والبدنية بشكل كامل.

ويحتل الطلائع المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بعدما لعب 17 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز ثم فاز على البنك الاهلى بهدف دون رد وأخيراً فاز على انبى بهدف دون رد.