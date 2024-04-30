موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مواجهة صعبة فى نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية هذا العام، أمام نهضة بركان المغربي. وتأهل فريق الزمالك إلى نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه الكبير على دريمز الغانى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء الأحد فى مدينة كوماسى بعد انتهاء مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبى.

بينما وصل نهضة بركان إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهته فى الدور نصف النهائى، بسبب ارتداء اللاعبين قمصان تحمل خريطة المغرب.

وسيكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، عن العقوبات الخاصة بهذه المباراة خلال الساعات المقبلة، بعد اجتماع لجنة الانضباط لمناقشة تقرير مراقب المباراة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان فى المغرب يوم 12 مايو المقبل، فيما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولى يوم 19 من الشهر ذاته.

نهائى مكرر بين الزمالك ونهضة بركان المغربى

وسبق والتقى الفريقان من قبل فى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية عام 2019، والتى حسمها الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتى الإياب والذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

الزمالك بطل الكونفدرالية على حساب نهضة بركان فى 2019

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة فى تاريخه عام 2019، فيما فاز الفريق المغربى باللقب مرتان فى عامى 2020 و2022.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.