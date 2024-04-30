شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. حمادة إمام يقود الزمالك للتتويج بالدورى بثنائية فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 30 أبريل 1965 فاز الزمالك على الأهلى فى القمة 29 بهدفين مقابل هدف، ليحتفل عشاق الرداء الأبيض بالحفاظ على الدورى للموسم الثانى على التوالى، والثالث فى تاريخه، سجل حمادة إمام هدفى الزمالك، بينما سجل رفعت الفناجيلى هدف الأهلى، وأدار المباراة الحكم أحمد الخولى.

تشكيل الزمالك فى القمة 29 ضم كلا من: السودانى سمير محمد على، يكن حسين، أحمد مصطفى، أحمد رفعت، محمود أبورجيلة، عبدالخالق عفيفى، عبدالكريم الجوهرى، الفلسطينى حسام السمرى، السودانى عمر النور، حمادة إمام، فاروق السيد.

تشكيل الأهلى القمة 29 ضم كلا من: عصام عبدالمنعم، الفلسطينى فيصل، ظاظا، سعيد أبوالنور، فؤاد أبوغيدا، جمال محمود، ميمى الشربينى، علوى مطر، رفعت الفناجيلى، محمود السايس، وأباظة.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة، وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ79 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.