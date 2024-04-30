شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الجزيرة والزمالك مع الاتحاد فى نصف نهائى كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الثلاثاء، منافسات نصف نهائي بطولة كأس السلة ، والتي تقام بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر، ويلتقى الأهلى مع الجزيرة ، بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع الزمالك في منافسات نفس الدور، وبنفس الصالة المستضيفة للمنافسات.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لكرة السلة، عقب الفوز على كل من: طلائع الجيش ومصر والتأمين على الترتيب في المباراتين التي أقيمت في ربع نهائي الكأس.

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي بعد غد الخميس، بين الفريقين الحاصلين على بطاقة التأهل وبالتالي هناك مواجهة مرتقبة بين الأهلى و الزمالك حال فوز كلا منهم في مباريات اليوم.

وشارك الأهلى فى منافسات مجموعة النيل لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة والتي أقيمت في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى.

وتمكن أهلي بني غازي "ليبيا" من تحقيق الفوز في مباراته السادسة على حساب نادي سيتي أويلرز "أوغندا" بنتيجة 78/110 .

فيما تمكن النادي الأهلي "مصر" من إنهاء منافساته بالفوز على فريق بانجي "إفريقيا الوسطى" بنتيجة 71/94 .

وبهذه النتائج، فقد ضمن تأهل كل من الأهلي "مصر" وأهلي بني غازي "ليبيا" إلى المرحلة النهائية من بطولة الدوري الأفريقي المقرر إقامتها في كيجالي، عاصمة رواندا.

وتصدر النادي الأهلي "مصر" ترتيب مجموعة النيل بعد الفوز في 5 من 6 مباريات، بينما حل أهلي بني غازي "ليبيا" وصيفا بتحقيق الفوز في 3 من 6 مواجهات.