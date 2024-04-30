شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لشيكابالا فى الزمالك بعد إصابة العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لفحوصات طبية بعد الإصابة التى تعرض لها قبل مواجهة دريمز الغانى فى اياب نصف نهائى الكونفدرالية.

وطلب جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك من الجهاز الطبى سرعة تجهيز محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، بعد الإصابة التى تعرض لها قبل مواجهة دريمز فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية، وخضوعه لجلسة علاجية خاصة.

وتعرض "شيكابالا" للإصابة فى العضلة الأمامية خلال مران الفريق، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجى خاص تحت إشراف الجهاز الطبى برئاسة الدكتور محمد أسامة لتجهيزه للمباريات المقبلة.

ونجح الزماك فى التأهل إلى نهائى الكونفدرالية على حساب دريمز الغانى بعد التغلب على الفريق بثلاثية نظيفة فى اياب نصف النهائى ومن قبله التعادل السلبى فى مباراة الذهاب.