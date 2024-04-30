بنزيما يقود تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق اتحاد جدة السعودي مواجهة كبيرة أمام الهلال، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري 2022/2023.



وكانت مواجهات الهلال والاتحاد للموسم الجاري، قد حملت تفوقًا واضحًا للزعيم على العميد.

ويبحث المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للاتحاد، عن تحقيق الفوز أمام الهلال، في المباراة التي يشهدها ملعب عبد الله الدولي.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: حمد الله العليان، أحمد حجازي، لوز فيليبي، فواز الصقور.

الوسط: جواو فيليبي، نجولو كانتي، حامد الغامدي، روماريو.

الهجوم: كريم بنزيما، عبدالرزاق حمد الله.

الهلال واتحاد جدة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق موقعة الهلال أمام اتحاد جدة في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، والتي يشهدها ملعب عبد الله الدولي.

فيما تُذاع مباراة الهلال أمام اتحاد جدة عبر شبكة قنوات ssc السعودية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.