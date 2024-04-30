شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام كوكوسيم السنغالى فى دور الـ16 ببطولة أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره كوكوسيم السنغالى فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، فى دور الـ 16 ببطولة أفريقيا التى يستضيفها النادى الأهلى.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على الكحول الإثيوبى بنتيجة 3 /0 فى ختام المجموعة ، ونجح فريق سيدات طائرة الزمالك فى الفوز على أسيك ميموزا الأيفوارى بنتيجة 3/0 فى انطلاق المسابقة، الجمعة، قبل الفوز على بجاية الجزائرى 3 / 1 السبت.

وتضم قائمة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك كلا من: ندى وليد و مريم متولى وميلكا و أيسل نديم و فريدة هشام و مايا ممدوح و سابين حسن عابد وياسمين نوح ونوران أحمد ومريم مصطفى ودانة شوقى وهنا المصرى ونورا عزمى وداليا المرشدى.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من : أحمد فتحي مديراً فنياً ،أحمد مصطفي رئيساً للجهاز، أشرف عبدالعال مدرباً، بلال وتوت مخططاً للأحمال، عبدالرحمن إبراهيم محللاً تقنياً، سمية ناجح اخصائياً للعلاج الطبيعي، هبة حسنين إدارى.