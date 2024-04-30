"بيطلع لسانه للجميع".. ميدو يفتح النار على عضو اتحاد الكرة ويصدمه بسبب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك انتقاد قوي لعامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة المسابقات، بسبب تصريحاته عن تأجيل مباريات الأهلي.

وقال أحمد حسام ميدو في برنامجه على قناة المحور: "عامر حسين بيطلع لسانه للجميع، وهناك إصرار على الفشل، ولا يريد النظر لتطور جميع الدوريات حوله".

وأوضح: "لا ألوم عامر حسين، بل ألوم من يصر على استمراره في هذا المنصب.. عامر حسين لا يستطيع الفهم أن الدوري الإنجليزي الممتاز أصبح أقوى دوري في العالم، ولا يوجد به نادٍ يطلب تأجيل مبارياته".

وأكمل: "الأهلي إذا لعب في الدوري الإنجليزي لم يكن ليفضله أحد على ليفربول، الذي شارك في بطولة كأس الرابطة أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "الدوري الإنجليزي لا يوجد به أحد يأخذ الأوامر، الأهلي إذا لعب في الدوري الإنجليزي لم يكن ليتم تأجيل أي مباراة له، والعالم تطور في كل مكان، وهناك احترام للمسابقة يأتي من أهل اللعبة، ما تفعله دفع الدوري إلى الهاوية".

وأتم تصريحاته: "على أحد المسئولين في اتحاد الكرة المصري أن يطالب عامر حسين بالصمت، وألا يتحدث كثيرًا في وسائل الإعلام".

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