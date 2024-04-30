كل ما تريد معرفته عن مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يلتقي اليوم فريق بايرن ميونيخ الألماني نظيره ريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا..

ومن المقرر أن تلعب مباراة الذهاب اليوم في ميونيخ، على أن تقام مباراة الإياب يوم 8 مايو المقبل في إسبانيا.

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ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ريال مدريد في المباراة كالتالي..

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ميندي – ناتشو – روديجر – فاسكيز.

الوسط: كروس – تشواميني- فالفيردي.

الهجوم: رودريجو، بيلينجهام، فينيسيوس.

فيما يتوقع أن يأتي تشكيل بايرن ميونيخ لمباراة ريال مدريد كالتالي..

حراسة المرمى: نوير.

الدفاع: كيميش، كيم، داير، ديفيز أو نصير مزراويخط الوسط: ليون جوريتسكا، كونراد لايمر – موسيالا.

خط الهجوم: جيريرو، ساني، هاري كين.

وكانت آخر مواجهة قد جمعت الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تعود إلى عام 2018، حيث فاز ريال مدريد على بايرن ميونيخ بهدفين لهدف في مباراة الذهاب، ثم تعادلا في مدريد ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية ويفوز على ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.