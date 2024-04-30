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دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية قمة أوروبية مرتقبة بين الكبيرين وبايرن ميونخ.

ويستضيف بايرن ميونخ نظيره ريال مدريد اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب ، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في شمال إفريقيا والوطن العربي، وتنقل قناة beIN SPORTS 1 المباراة مساء اليوم على الهواء مباشرة.

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