دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية قمة أوروبية مرتقبة بين الكبيرين ريال مدريد وبايرن ميونخ.

ويستضيف بايرن ميونخ نظيره ريال مدريد اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في شمال إفريقيا والوطن العربي، وتنقل قناة beIN SPORTS 1 المباراة مساء اليوم على الهواء مباشرة.

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