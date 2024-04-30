موقف ثنائي الاهلي المصاب من مباراة الإسماعيلي في الدوري

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي لملاقاة نظيره الإسماعيلي مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري.

وستقام مباراة الأحمر ضد الدراويش في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد الجيش ببرح العرب بمدينة الإسكندرية.

وكشف مسئولو الاهلي موقف الثنائي الحارس محمد الشناوي والمغربي رضا سليم من مباراة الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري.

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وأوضح مسئولو الأحمر، أن الأشعة الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي، حارس الفريق أثبتت، إصابته بإجهاد في عضلة السمانة، بعدما تعرض للإصابة في تدريبات الاهلي أمس الإثنين.

وسيغيب حارس الأحمر عن الفريق لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 7 أيام قبل العودة للمشاركة مجددًا في التدريبات الجماعية.

وأفاد مسئولو الاهلي، أن المغربي رضا سليم، جاهز لمباراة الإسماعيلي غدًا، بعدما شارك في التدريبات الجماعية.

ويحتل فريق الاهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المرتبة الثالثة عشر برصيد 19 نقطة.