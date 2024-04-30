مفاجآت في قائمة الاهلي لمواجهة الإسماعيلي بـ الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، على القائمة التي سيخوض به مواجهة الإسماعيلي في الدوري.

ويلعب الاهلي ضد نظيره الإسماعيلي، غدًا الأربعاء الموافق 1 مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق أحداث مباراة الاهلي ضد الإسماعيلي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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وشهدت القائمة استبعاد محمد مجدي أفشة، بالإضافة إلى غياب، محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، كريستو، كريم فؤاد، كريم الدبيس، أليو ديانج، نيدفيد، طاهر محمد، حمزة علاء.

قائمة الاهلي لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ، محمود الزنفلي ، مصطفى مخلوف.

الدفاع: علي معلول ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، محمود متولي ، محمد هاني ، عمر كمال.

الوسط:رضا سليم ، أكرم توفيق ، أحمد عبد القادر ، بيرسي تاو ، مروان عطية ، حسين الشحات ، أحمد نبيل كوكا ، عمرو السولية، إمام عاشور.

وفي الهجوم: محمود كهربا، أنتوني موديست، وسام أبو علي.