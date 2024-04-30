قبل مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ.. رقم قياسي لبيلينجهام في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ستشهد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد الذي تقام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رقم قياسي للاعب خط وسط الملكي، جود بيلينجهام.

والليلة ستكون الظهور الثاني والثلاثين لجود بيلينجهام في دوري أبطال أوروبا في تاريخ المسابقة، فقط سيسك فابريجاس (34 عامًا) لعب المزيد قبل أن يبلغ 21 عامًا. وفقا لشبكة اوبتا للإحصائيات الرياضية

وتبدأ مباراة الملكي والعملاق البافاري في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب أليانز أرينا.

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