"كين في مواجهة بيلينجهام".. تشكيل مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً على نظيره بايرن ميونخ الألماني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أليانز أرينا" بألمانيا.

ويدخل فريق بايرن ميونخ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: مزراوي، كيم مين جاي، إيرك داير، كيميتش.

خط الوسط: جوريتسكا، لايمر، ليروي ساني.

خط الهجوم: توماس مولر، هاري كين، ليروى ساني.

فيما جاء تشكيل فريق ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، أنطونيو روديجر، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيو، رودريجو، بيلينجهام.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 8 مايو القادم، على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا.