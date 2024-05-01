ريال مدريد يحبط ريمونتادا بايرن ميونخ ويتعادل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حسم التعادل الإيجابي مباراة ريال مدريد الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة هدفين لكل منهما، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحل ريال مدريد، ضيفًا على حساب نظيره بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.

وشهد الشوط الأول، سيطرة من جانب فريق بايرن ميونخ، مع العديد من المحاولات الهجومية، ولكن لم يتمكن الفريق من استغلالها.

اقرأ أيضاً.. فينيسيوس ينضم لقائمة تاريخية مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور، الهدف الأول في اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 24، بعدما استقبل تمريرة طولية رائعة من توني كروس.

وفي الشوط الثاني، عاد بايرن ميونخ بريمونتادا، حيث سجل ليروي ساني هدف التعادل في الدقيقة 53، ثم أضاف هاري كين ثاني الأهداف في شباك الميرنجي في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

وتمكن فينيسيوس من تسجيل هدف التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 83، عن طريق ركلة جزاء.