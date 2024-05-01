بالدرجات.. أفضل وأسوأ لاعب في قمة ريال مدريد وبايرن بـ دوري أبطال أوروبا

كشفت شبكة “سوفا سكور” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، عن تقييم لاعبي ريال مدريد وبايرن ميونخ في قمة دوري أبطال أوروبا.

واستضاف بايرن ميونخ نظيره ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا، معقل الفريق الألماني.

وانتهت المباراة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل منهما، ليتم تأجيل الحسم لمواجهة الإياب.

تقييم لاعبي ريال مدريد وبايرن ميونخ

وبحسب سوفا سكور، فإن توني كروس، كان أفضل لاعبي الميرنجي في لقاء البافاري بتقييم 8.5، يليه فينيسيوس جونيور بـ8.2.

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وحصل لوكاس فاسكيز، على أسوأ تقييم بين لاعبي ريال مدريد بـ5.9 درجة، يليه ميندي بـ6.4.

وأوضحت الشبكة، أن هاري كين كان أفضل لاعبي بايرن ميونخ في اللقاء بتقييم 8.3، يليه جمال موسيالا بـ7.9، ثم ليروي ساني بـ7.2 درجة.

وجاء كيم، بين الأسوأ في مباراة الفريق أمام ريال مدريد بـ6.3 درجة، يليه جوريتزكا، بتقييم 6.8.