"بعد التعادل".. تعرف على موعد مباراة العودة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

انتهت مباراة بايرن ميونخ الألماني ضد ريال مدريد الإسباني، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم على ستاد "أليانز أرينا"، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الفريقين، يوم 8 مايو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سانتياجو برنابيو" بألمانيا.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى والتي تجمع بين فريقي بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.