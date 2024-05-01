"ليلة تألق فينيسيوس".. التعادل الإيجابي يحسم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريقي، مباراة بايرن ميونخ الألماني ضد ريال مدريد الإسباني، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم على ستاد "أليانز أرينا"، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثنائية بايرن ميونخ في اللقاء كلا من ليروي ساني في الدقيقة 53، هاري كين في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وأحرز ثنائية فريق ريال مدريد في اللقاء، النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، في الدقيقتين "24، 83" من عمر المباراة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 8 مايو المقبل، على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا.