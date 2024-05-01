إصابة لاعب فاركو بقطع في الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعرض لاعب خط وسط فاركو، سيف العجوز، لإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها سيف العجوز لاعب نادي فاركو إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب العجوز خلال مباراة فريقه فاركو يوم الإثنين الماضي أمام سيراميكا كليوباترا قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة.

وانتهت المباراة بتعادل سيراميكا وفاركو بنتيجة 1-1، ضمن مواجهات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

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