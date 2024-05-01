ريال مدريد ينتزع تعادلا ثمينا من بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق ريال مدريد الإسباني تعادلا ثمينا أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

واستضاف ملعب "الأليانز آرينا" مواجهة بايرن ميونخ وريال مدريد ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

افتتح ريال مدريد التسجيل عن طريق فينيسيوس جونيور، في الدقيقة 24، بعد تمريرة رائعة للغاية من النجم توني كروس.

وفي الشوط الثاني، تمكن ليروي ساني من تسجيل هدف التعادل لبايرن ميونخ، في الدقيقة 53 بعد تسديدة رائعة.

وحصل البايرن على ركلة جزاء في الدقيقة 57 بعد سقوط جمال موسيالا داخل المنطقة، ونفذها هاري كين بنجاح، لتصبح النتيجة 2-1 لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 83، تحصل ريال مدريد على ركلة جزاء، عقب سقوط رودريجو داخل المنطقة بعد عرقلة من كيم، لينفذ فينيسيوس جونيور الضربة بنجاح وتصبح النتيجة 2-2.

يشار إلى أن مباراة الإياب ستكون على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وسيلتقي المتأهل من الفريقين مع المتأهل من مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في اللقاء النهائي.

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