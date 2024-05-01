إعلامي يفجرها.. عملاق ألمانيا يطلب التعاقد مع نجم الاهلي

فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص اهتمام أحد أكبر الأندية الألمانية، بالتعاقد مع نجم الاهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال الإعلامي مهيب عبد الهادي، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن نادٍ كبير في ألمانيا يرغب في التعاقد مع محمد عبد المنعم، مدافع الاهلي.

وأوضح أن عبد المنعم، طلب الرحيل عن القلعة الحمراء، من أجل الاحتراف الخارجي.

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وأشار مهيب:”عبد المنعم مشتت، ويجب أن يقوم الاهلي بتجديد عقده ويضع بند عندما يصل عرض للاحتراف”.

واختتم:”مدافع منتخب مصر ينتهي عقده مع المارد الأحمر في صيف 2025، والنادي يرغب في الحصول على عرض مالي كبير للموافقة على رحيله”.

والجدير بالذكر أن الاهلي سيواجه نظيره الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.