موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري المصري والقناة الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق الإسماعيلي اليوم، في إطار منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وتنقل مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي، عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء، وهو يحتل المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة جمعهم من 11 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ13 بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 19 مباراة خاضهم بالمسابقة.