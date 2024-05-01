تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي اليوم في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني السويسري مارسيل كولر على تشكيل الأهلي المتوقع الذي سيدفع به في بداية مباراة اليوم ضد الإسماعيلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لملاقاة الإسماعيلي في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري.

الأهلي سيدخل مباراة اليوم متأثرًا بالهزيمة التي تعرض لها في المباراة السابقة على يد الزمالك بهدفين لهدف، والتي كانت مؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدوري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي :

حارس المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: رامى ربيعة - محمود متولى - عمر كمال عبد الواحد - على معلول

الوسط: أحمد نبيل كوكا - أكرم توفيق - أليو ديانج

الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسى تاو - وسام أبو على

ويتواجد الأهلي في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة حصدها من 11 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 بينما خسر مباراتين.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

ستنطلق مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في تمام الساعة 7:00 مساءً اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني.