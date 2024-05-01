موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار جماهير وعشاق كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد برج العرب مساء اليوم الأربعاء من أجل متابعة مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لملاقاة الإسماعيلي في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري المصري، حث يتوقع أن تحمل المباراة جانبًا من القوة والندية نظرًا للصراع التاريخي الطويل بين الفريقين.

الأهلي سيدخل مباراة اليوم متأثرًا بالهزيمة التي تعرض لها في المباراة السابقة على يد الزمالك بهدفين لهدف، والتي كانت مؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدوري.

ويتواجد الأهلي في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة حصدها من 11 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 بينما خسر مباراتين.

على الجانب الأخر يبحث فريق الإسماعيلي عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه خلال الجولات الثلاثة الأخيرة والتي شهدت تعادله في مباراتين وخسارته واحدة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة حصدها من 19 مباراة بواقع 4 انتصارات فقط 7 تعادلات، بينما تلقى الدراويش الهزيمة في 8 مباريات حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة والمعلق

ستنطلق مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في تمام الساعة 7:00 مساءً اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني.