الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره الإسماعيلي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل فريق الأهلي المركز الـ11 في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بعد خوض 11 مباراة، بينما يحتل الإسماعيلي الـ13 برصيد 19 نقطة بعد خوض 19 مباراة.

ويبحث النادي الأهلي عن تحقيق الفوز في هذا اللقاء، من أجل تعويض الخسارة في الجولة الماضية من الزمالك والاقتراب من مناطق المقدمة.

وسوف تنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي في السابعة مساء، عبر قناة أون تايم سبورتس، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.