مشادة كلوب والفرعون المصري .. آلان شيرر : ما فعله محمد صلاح هو التصرف الصحيح

الشارقة - اميمة ياسر - اعتبر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي آلان شيرر أن رد فعل محمد صلاح تجاه مدربه في نادي ليفربول يورغن كلوب بعد استبعاده من تشكيلة "الريدز" في لقاء وست هام، هو التصرف الصحيح.

ولم يدفع كلوب بصلاح أساسيا في لقاء وست هام السبت الماضي وقرر إشراكه في آخر 11 دقيقة عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 2-2، ودخل الثنائي في مشادة كلامية على خط التماس قبل نزول النجم المصري إلى أرضية الملعب.

وقال شيرر في تصريحات نقلتها صحيفة "independent": "لا نعرف ما قاله كلوب لصلاح، من الواضح أنه قال شيئا أثار غضبه".

وأضاف "من الواضح أن صلاح قام برد الفعل الصحيح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء ونزوله كبديل، ربما كان على حق في ذلك على الرغم من أنه لم يصل إلى مستواه الذي قدمه في السنوات الماضية".