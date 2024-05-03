فابريزيو رومانو يسخر من إعلامي مصري بخصوص تدريب ليفربول.. فيديو

لا صوت يعلو فوق الخبر المنتشر عن تدريب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، لفريق ليفربول الإنجليزي، وفقًا لما أكده الإعلامي المصري مهيب عبدالهادي، خلال الساعات الماضية.

وكان مهيب عبدالهادي قد خرج في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامجه على قناة إم بي سي مصر، وأكد أن فابريزيو رومانو هو مدرب ليفربول القادم بعد رحيل يورجن كلوب.

وسخر فابريزيو رومانو من التصريح، حيث قام بالرد على أحد المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، وهو يضحك تعبيرًا عن سخريته من الأمر.

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جدير بالذكر يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، قد أعلن رحيله عن الريدز في نهاية الموسم الحالي بشكل رسمي.

وأكدت التقارير أن أرني سلوت، مدرب فريق فاينورد الهولندي، هو الأقرب لتدريب ليفربول، حيث أشارت إلى أن النادي الإنجليزي قد اتفق معه بالفعل.