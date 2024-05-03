"بعد فوز الزمالك".. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيمت أمس الخميس مباراتين في إطار منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز، الأولى جمعت بين فريقي الزمالك ضد البنك الأهلي، والثانية بين مودرن فيوتشر أمام طلائع الجيش.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على حساب نظيره البنك الأهلي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع الفارس الأبيض رصيده، إلى النقطة رقم 24 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 18 في المركز الـ15 بجدول ترتيب المسابقة.

كما حسم التعادل السلبي مباراة مودرن فيوتشر أمام طلائع الجيش، والتي جمعت بين الفريقين، على ستاد "السلام".

وبهذه النتيجة رفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 26 في المركز الـ 9 بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 28 في المركز السادس بجدول الترتيب.

وجاء جدول ترتيب الدوري كالتالي:

1- بيراميدز.. 17 مباراة.. 38 نقطة.

2- المصري البورسعيدي.. 19 مباراة.. 34 نقطة.

3- زد.. 20 مباراة.. 33 نقطة.

4- إنبي.. 20 مباراة.. 29 نقطة.

5- الاتحاد السكندري.. 19 مباراة.. 29 نقطة.

6- طلائع الجيش.. 18 مباراة.. 28 نقطة.

7- سموحة.. 18 مباراة.. 28 نقطة.

8- الجونة.. 19 مباراة.. 28 نقطة.

9- مودرن فيوتشر.. 18 مباراة.. 26 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا.. 18 مباراة.. 25 نقطة.

11- الأهلي.. 12 مباراة.. 24 نقطة.

12- الزمالك.. 14 مباراة.. 24 نقطة.

13- الإسماعيلي.. 20 مباراة.. 19 نقطة.

14- بلدية المحلة.. 19 مباراة.. 19 نقطة.

15- البنك الأهلي.. 20 مباراة.. 18 نقطة.

16- فاركو.. 18 مباراة.. 13 نقطة.

17- المقاولون العرب.. 19 مباراة.. 12 نقطة.

18- الداخلية.. 19 مباراة.. 11 نقطة.