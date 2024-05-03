الاتحاد السكندري يهزم البلدية.. والمقاولون العرب يفوز على زد في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

فاز فريق المقاولون العرب بهدف دون رد بمرمى فريق زد خلال لقاء الفريقين باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

مباراة زد والمقاولون في الدوري المصري

وتقدم عمار حمدي بهدف أول للمقاولون بعد مرور 15 دقيقة بعدما وصلته كرة عرضية أسكنها الشباك.

المقاولون العرب وزد

مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة

فاز فريق الاتحاد السكندري أمام بلدية المحلة 2ـ1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وسجل أهداف الاتحاد السكندري مابولولو في الدقيقة 41 من ركلة الجزاء وعبد الغني محمد في الدقيقة 76، بينما أحرز لبلدية المحلة هشام صلاح لاعب الاتحاد بهدف في مرماه.