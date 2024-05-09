جدول مباريات اليوم الخميس 9 مايو 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الخميس، الموافق 9 مايو 2024، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث تلعب مواجهات ساخنة في الدوري السعودي، والدوري المصري، بجانب صدام شرس في بطولة الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

أتلاتنا ضد مارسيليا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

باير ليفركوزن ضد روما- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

أولمبياكوس ضد أستون فيلا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفيحاء ضد الفتح – الساعة 6 مساء على قناة SSC1 HD

الرياض ضد التعاون- الساعة 6 مساء على قناة SSC1 HD

الأخدود ضد النصر- الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري

الإسماعيلي ضد الداخلية- الساعة 4 عصرا على قناة 1 on time sport

سموحة ضد زد إف سي- الساعة 7 مساء على قناة2 on time sport

مواعيد مباريات كأس بلجيكا

سانت جيلواز ضد رويال أنتويرب- الساعة 4:30 عصرا

مواعيد مباريات كأس أمير قطر

السد ضد المرخية – الساعة 5:15 مساء

الوكرة ضد معيذر- الساعة 8 مساء

الريان ضد الخور- الساعة 8 مساء