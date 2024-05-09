إيقاف مابولولو.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الاهلي والاتحاد

أعلنت رابطة الأندية، اليوم الخميس، عقوبات مباراة الاهلي والاتحاد السكندري، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، ضمن المؤجل من الجولة التاسعة للدوري المصري.

وحقق فريق الاهلي فوزًا عريضًا على نظيره الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري.

وقررت الرابطة إيقاف المهاجم الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري لمدة مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه بسبب تعرضه للطرد المباشر.

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وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

توقيع غرامة مالية على المدير الفني لنادي الاتحاد، طارق العشري، وقيمتها 20 ألف جنيها وذلك بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي.

بالإضافة إلى إيقاف كريستوفر مابولولو لاعب فريق الاتحاد لمدة مبارتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 ألاف جنيها وذلك للطرد للخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللعب.

ويحتل فريق الاهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد فريق بلدية المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.