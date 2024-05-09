الاهلي يحسم ملف التجديد لـ السولية ومعلول في هذا الموعد

توصل مسئولو الاهلي لاتفاق مع الثنائي علي معلول وعمرو السولية بشأن تجديد عقودهما مع الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة، خاصة وأنها تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

واتفق مسئولو الاهلي مع السولية ومعلول على تجديد عقديهما بعد مبارتي الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ومن المقرر أن يجدد الثنائي للاهلي لمدة موسمين قادمين بنفس الراتب الذي يحصلون عليه في الوقت الحالي.

ويستعد الأحمر لمواجهة نظيره بلدية المحلة السبت المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الاهلي الفوز في آخر ثلاث مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز على حساب الإسماعيلي والجونة والاتحاد السكندري.

ويحتل النادي الاهلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، حصدها من 14 مباراة حتى الآن.

ومن المقرر ان يسافر الاهلي إلى تونس لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 18 مايو الجاري، على أن تلعب مباراة الإياب في القاهرة يوم 25 من الشهر ذاته.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.