أسطورة الدوري الإنجليزي: الاهلي الأنجح في مصر وهذه حقيقة العروض المصرية

تحدث الإسباني خوان ماتا نجم تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق، عن حقيقة تلقيه عروضًا من الدوري المصري، فيما أكد أن الاهلي الأكثر نجاحًا في مصر.

وأوضح خوان ماتا في تصريحات تليفزيونية، أن مصر بلدًا رائعة، مشيرًا إلى أنه سبق له زيارتها منذ عدة أشهر، خلال زيارته لأحد أكاديميات كرة القدم للصغار في الزمالك.

وأشار نجم تشيلسي السابق إلى أنه لم يتلق أي عروض رسمية من أندية الدوري المصري، حتى هذه اللحظة، موضحًا أن الاهلي هو النادي الأنجح في مصر وإفريقيا.

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وتابع: “محمد صلاح هو أحد أهم اللاعبين في مصر، والجميع في مصر يرغبون في أن يصبحوا مثله”.

واستكمل ماتا: “صلاح حقق العديد من النجاحات مع منتخب مصر وليفربول، وهو لاعب مميز، وقد عانيت كثيرًا بسببه، عندما كنت ألعب أمامه”.

وذكر أنه تعرض لإصابة عضلية خلال كرة مشتركة مع صلاح في مباراة لمانشستر يونايتد أمام ليفربول.