اخبار الرياضه

أسطورة الدوري الإنجليزي: الاهلي الأنجح في مصر وهذه حقيقة العروض المصرية

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي - الاتحاد السكندري - الدوري المصري

الأهلي - الاتحاد السكندري -

تحدث الإسباني خوان ماتا نجم ومانشستر يونايتد السابق، عن حقيقة تلقيه عروضًا من الدوري المصري، فيما أكد أن الاهلي الأكثر نجاحًا في مصر.

وأوضح خوان ماتا في تصريحات تليفزيونية، أن مصر بلدًا رائعة، مشيرًا إلى أنه سبق له زيارتها منذ عدة أشهر، خلال زيارته لأحد أكاديميات كرة القدم للصغار في الزمالك.

وأشار نجم تشيلسي السابق إلى أنه لم يتلق أي عروض رسمية من أندية الدوري المصري، حتى هذه اللحظة، موضحًا أن الاهلي هو النادي الأنجح في مصر وإفريقيا.

اقرأ أيضًا.. ممدوح عباس يكشف تفاصيل زيارة زيزو ويوجه رسالة للاعبي الزمالك

وتابع: “محمد صلاح هو أحد أهم اللاعبين في مصر، والجميع في مصر يرغبون في أن يصبحوا مثله”.

 

واستكمل ماتا: “صلاح حقق العديد من النجاحات مع منتخب مصر وليفربول، وهو لاعب مميز، وقد عانيت كثيرًا بسببه، عندما كنت ألعب أمامه”.

وذكر أنه تعرض لإصابة عضلية خلال كرة مشتركة مع صلاح في مباراة لمانشستر يونايتد أمام .

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا