موعد مباراة الاهلى وبلدية المحلة فى الدورى والقنوات الناقلة

يقدم موقع “كورة 365″، موعد مباراة الاهلي المقبلة أمام بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن فريق الاهلي، من الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، برباعية مقابل هدف.

وسجل رباعية المارد الأحمر، الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، ورضا سليم في الدقيقة 32، وعمر كمال عبدالواحد في الدقيقة 42، ومحمود كهربا، في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

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موعد مباراة الاهلي القادمة

ومن المقرر أن يواجه النادي الاهلي في مباراته القادمة نظيره بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري المصري.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري،

الجدير بالذكر أن الاهلي، يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد فريق بلدية المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.