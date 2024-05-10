تعليق مثير من كلوب بعد غياب محمد صلاح عن المرشحين لجائزة لاعب الموسم

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن اندهاشه بعد خروج محمد صلاح، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي 2023-2024.

أصبح الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، خارج قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي 2023-2024.

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قال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليفربول وأستون فيلا: “ أنا مندهش من غياب صلاح عن المرشحين لجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وعن منافسة ليفربول، على لقب الدوري الإنجليزي، قال كلوب: “لا شيء مستحيل في كرة القدم! أولاً يجب على مانشستر سيتي أن يخسر ثلاث مباريات، وأرسنال يجب أن يخسر اثنتين، لكن من الصعب رؤية أي من منافسي ليفربول على اللقب يهدرون النقاط”.

ويواجه نادي ليفربول، نظيره أستون فيلا، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.