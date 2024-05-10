"16 عاما وأب مصري".. من هو ألفين أيمن الصاعد إلى الفريق الأول في وولفرهامبتون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

استدعى جاري أونيل المدير الفني لنادي وولفرهامبتون الإنجليزي، خلال الأيام الماضية، لاعبا شابا يبلغ من العمر 16 عاما إلى قائمة الفريق الأول لخوض مباراة مانشستر سيتي، والتي انتهت بهزيمة الأول بخماسية مقابل هدف.

وعلى الرغم من أن اللاعب لم يشارك في مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، إلا أنه لفت الأنظار إليه، لأصوله المصرية التي تعود إلى والده، وهذا اللاعب هو ألفين أيمن.

وعرض برنامج "المحترف" على قناة النادي الأهلي، معلومات عن اللاعب، وولد ألفين عام 2008 (16 عاما)، لأب مصري وأم إنجليزية، وبدأ في أكاديمية فريق برادفورد بإنجلترا، وانتقل إلى وولفرهامبتون تحت 18 عاما، في الصيف الماضي.

وخاض أيمن 7 مباريات مع وولفرهامبتون، في بطولة الدوري الإنجليزي تحت سن 18 عامًا، وبعدها تم تصعيده إلى فريق تحت 21 عامًا وهو في السادسة عشر من عمره فقط، ليخوض معه مباراتين.

واحتفى الحساب الرسمي لأكاديمية وولفرهامبتون، عبر موقع التغريدات "إكس"، بلاعبه الشاب، وكتب: "سافر ألفين أيمن البالغ من العمر 16 عامًا مع الفريق الأول يوم السبت ، تجربة خاصة لواحد آخر من شبابنا".

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