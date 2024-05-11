شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وبلدية المحلة 11 - 5 - 2024 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع بلدية المحلة على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_نتيجة أخر ظهور للأهلى وبلدية المحلة فى الدوري

حقق الاهلى الفوز علي الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري فيما فاز خسر بلدية المحلة من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

2_ترتيب الاهلى وبلدية المحلة فى الدوري

يحتل الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق تسعة انتصارات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ولايزال لديه خمسة لقاءات مؤجلة.

في المقابل يحتل بلدية المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق خمسة انتصارات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 42 هدف.

3_الاهلى يتفوق على بلدية المحلة في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.48 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لبلدية المحلة 4.05 مليون يورو.

4_ 14 مباراة جمعت الأهلى مع بلدية المحلة



التقى الأهلى مع بلدية المحلة في 14 مباراة سابقة قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 12 انتصاراً وتعادل مرتين، ولم يتذوق طعم الخسارة، وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 3 أهداف، وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الاهلى بخماسية مقابل هدف.

5_ أرقام كولر مع الاهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 97 مباراة، فاز فى 65 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 177 هدفاً وتلقت شباكه 60، وخرج بشباك نظيفة فى 57 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بسبعة بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.